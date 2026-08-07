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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, KRT'de katıldığı canlı yayında CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun, belediye başkanlarının neden AK Parti'ye geçtiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kuşoğlu, "AK Parti CHP'ye çok yaklaştı. Çok yabancı görmüyorlar. O yüzden çok da uzak görülmüyorlar. AK Parti cumhuriyet değerlerine yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesinde farklı gerekçeler olabileceğini belirten Kuşoğlu, "Korkudan dolayı geçişler de var." dedi.

İSTANBUL'DAKİ GEÇİŞLERE DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde İstanbul'da yaşanan parti değişiklikleri siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor.

Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları ile Şile Belediye Başkanvekili AK Parti'ye geçme kararı alırken, daha önce de Beykoz Belediye Başkanvekili AK Parti'ye katılmıştı.

YENİ PARTİ'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

Kuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran isimleri de eleştirmişti.

CHP'den ayrılanlarla aralarında düşünce anlamında önemli bir farklılık bulunmadığını savunan Kuşoğlu, "Daha dün beraberdik. Düşünce anlamında da farklılığımız yok. Giderken 'Sosyolojik tabanımız değişti' ya da 'Artık Atatürkçü değiliz' demediler. 'Siz Atatürkçü değilsiniz' de demediler. Koltuksal ve duygusal sebeplerle ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ ERDOĞAN'IN İŞİNE YARADI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Kuşoğlu, Yeni Parti'nin kurulmasının muhalefeti zayıflattığını öne sürdü.

Kuşoğlu, "Yapılması gereken tüm muhalefeti bir araya getirmektir. O zaman neden CHP'den ayrılıp başka bir partiye çalışılıyor? Yeni Parti kurmaları Erdoğan'ın işine yaradı. CHP'yi bölenler sarayla çalışıyordur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla hareket ettiği" yönündeki iddiaların da somut bir delile dayanmadığını savunarak, söz konusu suçlamaları reddetti.