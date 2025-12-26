İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 10 Temmuz’da ‘suç örgütü kurma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamaları ile Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Bu operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişiden 5 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bu sabah (26 Aralık) Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha düzenledi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklamama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.