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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanması ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç sebebiyle haciz geldi.

ALACAKLININ AVUKATI POLİSLE BELEDİYEYE GELDİ

DHA'da yer alan habere göre alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5’inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi.

ODALARDAKİ EŞYALAR HACZEDİLECEK

Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği ifade edildi. Belediye binasındaki işlemler devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 1 Haziran tarihinde İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan hakimlik, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı, 12 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yapılan tutuklamalar sonrası Buca'da seçime gidildi. Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan gizli oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Veli Balyemez yarıştı.

HÜSEYİN BENZER BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

43 meclis üyesinin katıldığı oylamanın ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. Mevzuat gereği salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 25 oy alan CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi Başkanvekili seçildi. Rakibi Veli Balyemez ise bu turda 17 oyda kaldı.

Seçimden sonra açıklama yapan yeni Başkanvekili Hüseyin Benzer, meydana gelen süreçten ötürü içlerinin buruk olduğunu belirterek, "Görkem Başkanımızın emanetine çok çalışarak gözümüz gibi bakacağız. Adaletin yerini bulacağına ve başkanımızın en kısa sürede görevine döneceğine inanıyoruz" dedi.