AKP kurmaylarının uzun süredir üzerinde çalıştığı yerel yönetimler düzenlemesi son aşamaya geldi.

Belediyelerin mali yapısını disipline etmeyi amaçlayan taslakta, harcamalara denetim, borçlanmaya sınırlama ve ihale süreçlerinde şeffaflık öne çıkıyor.

Öte yandan bu yeni düzenlemenin muhalif belediyelere yönelik kimi yaptırım ve baskının da yolunu açacağı ifade ediliyor.

Halihazırda çok sayıda CHP'li belediye yöneticisine yönelik davalar devam ediyor.

HARCAMALARA SINIR, YÖNETİCİLERE SORUMLULUK

Taslak düzenlemeye göre belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi tutulacak. Kamu zararının oluşması durumunda sorumluluğun doğrudan yöneticilere yüklenmesi öngörülüyor.

Ayrıca personel giderlerinin bütçenin yüzde 30-40 bandını aşmaması için yeni tedbirler getirilecek.

Borç yönetiminin de yeniden yapılandırılması planlanırken, belediyelerin borçlanma süreçleri belirli kriterlere bağlanacak. Mevcut borç yükü için ise orta ve uzun vadeli programlar hazırlanması hedefleniyor.

İHALE SÜREÇLERİNDE YENİ DÖNEM

Taslakta ihale süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi önemli başlıklar arasında yer alıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının yeniden belirlenmesi de düzenlemenin öne çıkan unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor.

SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi gibi uygulamalar da değerlendirme kapsamında bulunuyor.

HARCAMALAR KAMUOYUNA AÇILACAK

Düzenleme, imar değişikliklerine daha sıkı kurallar getirilmesini de içeriyor. Belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması planlanırken, şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Taslağın ne zaman yasalaşacağına ilişkin takvim henüz netleşmedi.

Ancak düzenlemenin, Meclis’in temmuz ayında tatile girmesinden önce gündeme gelebileceği ifade ediliyor.