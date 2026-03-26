Denetim Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Meclis 1. Başkan Vekili olan Nevin Tan, hem komisyon başkanlığı hem de üyeliğinden istifa etti. Yerine yedek komisyon üyesi olmadığından 5 olan üye sayısı 4'e düştü. Denetim Komisyonu Başkanlığı görevine başkan yardımcısı Ayten Gören Dönmez seçilirken, komisyonda CHP'den Gültekin Çalışkan, AK Parti'den İbrahim Sünetci ve MHP'den ise Kadir Harmandar yer aldı.

Öte yandan Denetim Komisyonu Başkanı aynı zamanda Meclis 1. Başkan Vekili olan Nevin Tan'ın komisyonun özgür ve bağımsız olmadığı gerekçesinin göstererek istifa ettiği öğrenildi.

Ayrıca komisyon üyeleri, belediyenin yaptıkları ihalelerin dosyalarını talep ettikleri ve ilgili müdürlükten istenilen evrakların gelmemesine de tepki gösterdikleri öğrenildi.