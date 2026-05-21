CHP'li belediye başkanlarından mutlak butlan tepkisi: Genel Başkanımız Özgür Özel'dir

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz

CHP Genel Başkanı, Kurultay’da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez.

Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır.

CHP’nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP’nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz.

Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir. CHP’nin mayasında teslimiyet değil; bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır.Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz.

CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır.