21 Mayıs 2026 Perşembe
CHP'li belediye başkanlarından mutlak butlan tepkisi: Genel Başkanımız Özgür Özel'dir

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'li Büyükşehir ve belediye başkanları karara tepki gösterdi. Mutlak butlanı reddettiğini söyleyen başkanlar Özgür Özel'e destek mesajları attı. İşte CHP'li belediye başkanlarının mutlak butlan tepkileri:

Aykut Metehan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek gücü; örgütlerinden ve üyelerinden gelir. Partimizi ayakta tutacak olan şey kişisel hesaplar değil, demokrasiye ve halkın umutlarına sahip çıkma kararlılığıdır. Partimizin örgüt iradesi de, halktan aldığı güç de yok sayılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; Elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu

Cumhuriyet Halk Partimizin Seçilmiş Genel Başkanı Hemşerimiz Özgür Özel’in yanındayız. Nokta.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Hak, hukuk ve adalet halkın kararıyla geri gelene kadar sizinle birlikte yürümeye devam edeceğiz, varız Sayın Genel Başkanım!

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı

Bu ülkenin aydınlık yarınlarının; bedel ödeyenlerin, susmayanların ve mücadeleden vazgeçmeyenlerin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.

100 yıl önce olduğu gibi bugün de teslim olanların değil mücadele edenlerin safında yer alıyoruz.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusunu desteklemeye devam ediyoruz. Toplumsal barışı, adaleti ve hukuk devletini esas alan siyaset anlayışının ülkemiz adına önemli olduğuna inanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, dün olduğu gibi bugün de halkın umudu olmaya; eşitliğin, özgürlüğün ve demokratik değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm kadrolarımızla birlikte; demokrasiye, adalete ve millet iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'DİR.

BU KARARI TANIMIYORUZ.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz

CHP Genel Başkanı, Kurultay’da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez.

Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır.

CHP’nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP’nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz.

Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir. CHP’nin mayasında teslimiyet değil; bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır.Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz.

CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel

Bugün; mahkeme tarafından açıklanan mutlak butlan kararı Türk siyasetine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yargı eliyle yapılmış bir siyasi operasyondur.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı’da Sayın Özgür Özel’dir.

Kaynak: Haber Merkezi
