CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 16-18 Ocak tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. Toplantıda belediyelerin 2025 yılı hizmetleri değerlendirilecek, 2026 yılına yönelik belediyelerin hazırlık çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınacak. Toplantıda ayrıca CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının durumu, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkisi ile SGK borçları da değerlendirilecek.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-18 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Program, 16 Ocak Cuma günü başlayacak. Toplantı, 17 Ocak Cumartesi günü TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmasıyla başlayacak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in konuşmasıyla devam edecek. Ardından belediye başkanları kendilerine ayrılan süre içerisinde belediyelerindeki çalışmalara ilişkin sunum yapacak, örnek projeler ve deneyimler katılımcılarla paylaşılacak.

Belediyelerin 2025 yılı hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıda, 2026 yılına yönelik belediyelerin hazırlık çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alınacak. Toplantıda ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla başlayan süreç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanması, kayyım uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar altında çalışma koşulları, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ve SGK borçları da ele alınacak.