Antalya’da siyasi gündemi hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiği bildirildi.
İstifa kararı, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, Kumbul’un partisinden ayrıldığı ifade edildi.
İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, il yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Tunalı, ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'da Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımlarını bekliyoruz."