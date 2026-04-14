Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya'da kopuşlar başladı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

Kumbul geçtiğimiz hafta AK Parti Serik İlçe Başkanı ile birlikte Ankara'ya gitmiş, Ankara'da AK Partili Milletvekilleriyle görüşmüştü.

BELEDİYEYE OPERASYON İDDİASI

Yerel basında Serik Belediyesi'ne yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu ve geçtiğimiz günlerde de iddiaya göre Belek Projesi ile ilgili bir belediye çalışanın ifadesine başvurulduğu yazıldı. İddialara CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı yanıt verdi.

BAŞKAN KUMBUL'UN TELEFONLARINA ULAŞILAMIYOR

Kumbul'u iddiaları sormak için aradık, ancak kendisine ulaşamadık. Konuyu CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'ya sorduk. YENİÇAĞ'a konuşan Kamacı, "Bilgim yok. Kendisiyle görüşüyoruz devamlı ama istifa edeceğim diye bir şey söylemedi" dedi.

İL BAŞKANI YENİÇAĞ'A KONUŞTU, İDDİALARA YANIT VERDİ

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği ve geçtiğimiz günlerde bir belediye personelinin ifade verdiği iddialarına şöyle yanıt verdi:

Benim bir şey söyleyebilmem için istifanın bana gelmesi lazım. Söylentiyle siyaset yapılmaz. Biz devamlı görüşüyoruz kendisiyle. İstifa edeceğine dair hiçbir şey söylemedi.

Geçtiğimiz günlerde Belek projesiyle ilgili bir belediye personelinizin ifade verdiği doğru mu?

Bu konuda bir bilgim yok. Operasyon veya ifade verme/alma gibi bir durum kulağıma gelmedi.

FATİH ATİK: AK PARTİ'YE GEÇECEK

Gazeteci Fatih Atik ise Kumbul'un CHP'den istifa ettiğini söyledi. Sosyal medya paylaşımında bulunan Atik, "Antalya'da yaprak dökümü başladı" dedi. Atik ayrıca Kumbul'un yarın AK Parti'ye katılacağını yazdı.