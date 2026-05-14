Önceki gün meydana gelen olayda, daha önce de Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı ifade edilen H.A. isimli şahıs Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’a saldırarak yaralanmasına neden olmuştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis tarafından yakalanan zanlının, çıkartıldığı mahkeme tarafından Kasten Yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in CHP'li Sivrihisar Belediyesi, Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik saldırı girişiminde bulunmak amacıyla belediye binasına gelen ve daha önce Dökmeci'ye karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli şahsın, belediye binasında çıkan arbede sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaraladığı açıklanmıştı.

Olayın ardından gerekli sağlık müdahalelerinin derhal yapıldığı, Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ın tedavisinin devam ettiği ifade edilmişti.

Yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı, şüpheli hakkında hem belediye hem de Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu, şüphelinin ifade sürecinin Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü duyurulmuştu.