Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Şırnak’ın Şemdinli ilçesine yapılması planlanan spor tesisi için 100 milyon liralık kaynak aktarımı tartışmaları büyüyor. Mecliste gündeme gelen karar, siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken Ortahisar cephesinden sert eleştiriler geldi.

AK Parti grubunun, tartışmalar sırasında CHP grubunu hedef alarak Ortahisar Belediyesi’nin geçmiş dönemde yeterli icraat yapmadığını öne sürmesi üzerine CHP Ortahisar Belediye Başkanı Haluk Batmaz da polemiğe dahil oldu. Batmaz, Ortahisar Belediyesi’nin tüm engellemelere rağmen Trabzon halkına hizmet etmeye devam ettiğini savundu.

“TRABZON’UN İHTİYACI VARKEN 100 MİLYON TL TARTIŞILIYOR”

Yaklaşık bir aydır Trabzon gündemini meşgul eden 100 milyon liralık kaynak aktarımına değinen Batmaz, söz konusu paranın Şemdinli Belediyesi tarafından spor tesisi yapımı için talep edildiğini hatırlattı.

Batmaz, kentte pek çok belediyenin hâlâ ciddi altyapı ve hizmet ihtiyacı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir Belediyesi’nin 100 milyon lira gibi bir rakamı Şemdinli Belediyesi’nin spor tesisi yapımı için istediğini görüyoruz. Bu kentin buna ihtiyacı yoksa Araklı Belediye Başkanı ‘helal hoş olsun’ diyebilir. Ama ben biliyorum ki Araklı’nın da buna ihtiyacı var.”

İLÇE BELEDİYELERİNE GÖNDERME

Batmaz, bazı ilçe belediye başkanlarının söz konusu kaynağa destek vermesini de eleştirdi. Özellikle Araklı ve Köprübaşı üzerinden örnek veren Batmaz, ilçelerde hâlâ çözülmesi gereken temel sorunlar bulunduğunu dile getirdi.

“Araklı’da yol, su, çöp sorunu çözülmüşse ve çöp tesisinden yayılan gaz kokuları kimseyi rahatsız etmiyorsa o zaman elbette bu paranın başka yere gönderilmesine onay verilebilir. Ama bu sorunlar ortadayken böyle bir kararı vicdanlara bırakıyorum.”

“ORTAHİSAR’DA HİZMETLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

AK Parti grubunun Ortahisar Belediyesi’ne yönelik “icraat yok” eleştirilerine de yanıt veren Batmaz, belediyenin birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Çağlayan’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına, Çağlayan Vadisi’nde yapılan düzenlemelere ve kentin farklı noktalarında açılan kent lokantalarına dikkat çeken Batmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çağlayan’daki kentsel dönüşümü, Çağlayan Vadisi’nde yaptığımız çalışmaları, açtığımız kent lokantalarını görmeyen gözler elbette görmez. İnsanlarımız gelip bu lokantalarda yemek yiyor ve hayır duasını ediyor.”

“BORÇ YÜKÜNE RAĞMEN HİZMET EDİYORUZ”

Ortahisar Belediyesi’nin devraldığı mali tabloya da değinen Batmaz, önceki dönemden ciddi bir borç yükü kaldığını öne sürdü. Buna rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Batmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öyle bir belediye devraldık ki büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldık. Biz bugün o borçların altında ezilmeden bu halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Her mahalleye ulaşmaya, yolları ve istinat duvarlarını yapmaya devam ediyoruz.”