Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, CHP büyükşehir belediye başkanları toplantısının sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında Mersin'de gerçekleştirilen toplantıda, tutuklu belediye başkanlarının yokluğu ve merhum Ferdi Zeyrek'in anısı buruk bir hava yarattı. Başkanlar, Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde periyodik toplantılara devam etme kararı aldı.

TUTUKLU BAŞKANLARA DESTEK

Bildirgede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi seçilmiş başkanlara yönelik yargı baskıları sert bir dille eleştirildi.

Türkiye nüfusunun üçte birinin yaşadığı kentlerde seçilmiş başkanların görevde olmaması, kayyum uygulamalarıyla halk iradesinin hedef alındığı belirtildi. Başkanlar, masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılanma hakkının ihlal edildiğini vurgulayarak, tutuklu başkanların acilen serbest bırakılmasını talep etti.

Bu süreçlerin demokrasi ve adalete aykırı olduğu ifade edilerek, ortak mücadele vurgusu yapıldı.

ÇİFTE STANDARTA ELEŞTİRİ

Toplantıda, yoksullukla mücadele, adaletli hizmetler, çevre projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ekonomik krizin ağırlaştığına dikkat çekilen bildirgede, merkezi hükümetin yerel yönetimlere yönelik çifte standartları eleştirildi.

Yatırım onaylarından kredi süreçlerine kadar ayrımcılık yapıldığı belirtilerek, bu yaklaşımın yerel yönetimleri işlevsizleştirmeyi amaçladığı kaydedildi. Ayrıca, kuraklık sorunlarında Devlet Su İşleri'nin ihmalleri vurgulanırken, "CHP'li belediyeler işini yapmıyor" algısının bilinçli yaratıldığı ifade edildi.

CHP'li başkanlar, baskılara rağmen sosyal belediyecilikten vazgeçmeyeceklerini ilan etti. Emekliden esnafa, kadından gence kadar tüm kesimlere eşit hizmet sunma kararlılığı vurgulandı. Küresel krizler ve bölgesel savaşların ülkeyi etkilediği belirtilerek, iç barışın güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

İktidara daha adil davranma daveti yapılırken, yerel yönetimlerin barış tesisindeki rolü öne çıkarıldı.

'PARTİMİZİ İKTİDARA GETİRECEĞİZ'

Bildirgenin sonunda, eşitlikçi ve kapsayıcı bir anlayışla hareket edildiği belirtilerek, CHP'nin yerelden genele iktidar perspektifi vurgulandı.

Kentlerdeki dönüşümün tüm ülkeye yayılacağı ifade edilerek, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde ilk seçimlerde partimizi iktidara getireceğimize inanıyoruz" denildi.