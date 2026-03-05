CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık İzmir Menderes'te çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Işık, bir grup tarafından darbedilip, bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Işık'ın hayatı tehlikesi bulunmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. Bir grubun saldırısına uğrayan CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bıçaklandı.

DURUMU İYİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.