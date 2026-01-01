Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya’nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdulvahap Göçer hakkında disiplin süreci başlattı. Göçer, partiye yönelik açıklamaları gerekçesiyle “kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Ecevit Keleş’in Malatya’da yaptığı görüşmelerin ardından hazırlanan rapor, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) sunuldu. MYK, rapor doğrultusunda Göçer’in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

VELİ AĞBABA İLE KAVGA ETTİ

Disiplin sürecinin, CHP Malatya 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yaşanan tartışmaların ardından hız kazandığı belirtildi. Kongrede il teşkilatını ve Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştiren Göçer’in sözleri salonda gerginliğe yol açtı, tartışma kavgaya dönüştü. Göçer’in kongre sonrası iktidara yakın medyada partisini hedef alan açıklamaları da sürecin gerekçeleri arasında gösterildi.