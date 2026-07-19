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CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından siyaset kulislerinde konuşulan yeni bir iddia gündeme geldi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Mustafa Balcı'nın haberine göre, bir süredir AK Parti ile temas halinde olduğu iddia edilen Bingöl'ün parti değişikliği için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

'ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR' İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre, Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılma talebi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Transfer sürecinin tamamlanabilmesi için Erdoğan'ın onayının beklendiği öne sürülürken, konunun Ankara kulislerinde de yakından takip edildiği ifade edildi.

'OPERASYON ENDİŞESİ' İDDİASI

Siyaset kulislerinde konuşulan bir başka iddiaya göre ise Bingöl'ün, kendisine yönelik olası bir operasyon ihtimaline karşı önlem almak amacıyla AK Parti'ye geçmek istediği ileri sürüldü.

Bu iddialarla ilgili Bingöl veya AK Parti cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Eren Ali Bingöl, geçtiğimiz ay Tuzla'daki imar düzenlemesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmişti.

Yaklaşık 30 bin vatandaşı ilgilendiren imar sorununa ilişkin geçmiş dönemde yapılan hataların yükünün kendi yönetimine kaldığını ifade eden Bingöl, İBB'nin sürece yaklaşımına tepki göstermişti.

Kendi partisinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu açıklamalar, siyasi kulislerde "AK Parti'ye göz kırptı" yorumlarına neden olmuştu.

Öte yandan, AK Parti'ye geçeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının beklendiğine ilişkin iddialar hakkında şu ana kadar resmi makamlardan doğrulama ya da yalanlama gelmedi.