CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İran’da yaşanan çatışmaların ardından Türkiye’ye yönelik yeni bir düzensiz göç dalgası oluşabileceği uyarısında bulundu. Yazılı açıklama yapan Bakan, iktidarın sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek geçmişte yaşanan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan açıklamasında, “Bugün İran, dün Suriye” ifadesini kullanarak bölgedeki istikrarsızlıkların büyük göç hareketlerine yol açtığını vurguladı.

“Yüz binlerce sivil insan bu çatışmalarda ya da hava saldırılarında yaşamını yitiriyor, hayatta kalabilen evlerinden, yurtlarından ediliyor. Bu dramı görmezden gelmek mümkün değil ancak kendi ülkemizi ve geleceğimizi düşünmek zorundayız” diyen Bakan, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: “İran sınırında artan bir göç riski vardır ve iktidar bu gerçeği görmezden gelmektedir. Türkiye geçmişte sınır güvenliğinde ağır bir yönetim zafiyeti yaşamıştır. Milyonlarca insan hem güney sınırlarımızdan hem doğu sınırlarımızdan kontrolsüz biçimde ülkeye girmiştir. Bugün aynı tabloyu yeniden yaşamak istemiyoruz.”

Bakan, daha önce sınır güvenliği konusunda ilgili bakanlara soru yönelttiğini ancak yeterli yanıt alamadığını belirterek, “25 Haziran 2025 tarihinde İran kaynaklı güvenlik risklerini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ve dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordum. Sadece Milli Savunma Bakanı yanıt verdi ancak verilen cevap soruların özünü karşılamaktan uzaktı. İçişleri ve Dışişleri Bakanları sustu. 14 Ocak 2026’da aynı soruları yeniden yönelttim, yine yanıt verilmedi. Sınır güvenliği gibi hayati bir konuda iki bakanın suskunluğu siyasi sorumluluktan kaçmaktır.”

İran’da yaşanan çatışmaların bölgeyi daha da istikrarsız hale getirdiğini ifade eden Bakan, İran’da yaşayan milyonlarca Afganın da hareketlenebileceğini belirterek şunları kaydetti: “İran’daki bombardıman ve iç karışıklık derinleşirse insanların güvenli gördükleri Türkiye’ye yönelmesi ihtimal dahilindedir. Bunu öngörmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Ağrı–Van–Erzurum hattı bu riskin merkezindedir. Geçmişte ‘olmaz’ denilen her şey oldu. Bugün ‘yok’ denilen risk, yarın gerçeğe dönüşebilir.”

Sınır hattına ilişkin paylaşılan görüntülere de değinen Bakan, insan kaçakçılığı şebekelerine dikkat çekerek, “İran merkezli bazı sosyal medya hesapları açık biçimde sınır hattı görüntüleri yayımlamakta, İran GSM numaraları paylaşmakta ve ‘hizmet’ ifadeleri kullanmaktadır. Bu ya insan kaçakçılığı şebekelerinin açık reklamıdır ya da Türkiye’ye yönelik bir psikolojik operasyondur. Her iki ihtimal de ciddidir.”

Bakan, açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunarak, “Milli Savunma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve Dışişleri Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyorum: Çok geç olmadan gerekli önleyici tedbirleri alın. Türkiye geçmişte sınır güvenliğinde ağır bedeller ödemiştir. Bugün aynı hatayı tekrar etme lüksümüz yoktur.”