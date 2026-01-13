İspanya polisi, Brezilya’dan gelen bir gemide yaklaşık 10 ton (9.994 kilo) kokain ele geçirildiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun uluslararası ayağında DEA, Brezilya Federal Polisi, İngiltere NCA, Fransa ve Portekiz makamları yer aldı.

CHP’li Murat Bakan, bu listeye Türkiye’nin neden dahil olmadığını sorguladı. Yakalamanın sokak satıcılarına yönelik sıradan bir operasyon olmadığını vurgulayan Bakan, sevkiyatın finansman, organizasyon, rota ve liman bağlantıları olan büyük bir ağın parçası olduğunu belirtti.

Açık kaynak gemi kayıtlarında, yakalamaya konu olduğu belirtilen “United S” adlı geminin IMO 7359149 numarasıyla kayıtlı olduğu, Registered Owner / Commercial Manager bilgisinde ise Kamer Shipping & Trading Co adlı, İstanbul merkezli bir Türk şirketinin yer aldığı görülüyor.

Bakan, bunun bir suç isnadı olmadığını ancak şüphe varsa devletin soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu ifade ederek, “10 ton kokain yakalanmışsa asıl soru şudur: Bu sevkiyat nasıl organize edildi, kim finanse etti, para nereye aktı?” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin magazin figürleri üzerinden yürütülen operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Bakan, kamuoyunun şu sorulara yanıt beklediğini dile getirdi:

-Türkiye’de bu dosya için resen soruşturma başlatıldı mı?

-MASAK para trafiğini inceledi mi?

-Liman çıkışları ve şirket bağlantıları araştırıldı mı?

-İspanya ile doğrudan bilgi paylaşımı yapıldı mı?

