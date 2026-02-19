CHP İzmir Milletvekili ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken intihar eden Başkomiser Mehmet Cengiz'in Yozgat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soruşturmanın selameti için İl Emniyet Müdürünün görevden el çektirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hakkari’de intihar eden başkomiser Mehmet Cengiz’in Yozgat’taki ailesine taziye ziyaretinden sonra açıklama yaptı. Bakan, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

"İl Emniyet Müdürü'nün görevde kalması soruşturmanın selametini etkiler"

CHP’li Bakan açıklamasında şunları söyledi:

"Konuyla ilgili kendimiz yapabileceğimiz her türlü araştırmayı yaptık. Hem Hakkari’deki emniyet mensuplarıyla iletişim kurduk -doğrudan ya da dolaylı olarak- hem kendisine istinat edilen bazı iddialar var onunla ilgili jandarmayla -doğrudan ve dolaylı olarak- bilgi kaynaklarımıza başvurduk. Benim şahsi kanaatim; bu kardeşimizin hayatına son vermesinin gerekçesi adli veya idari bir soruşturma olay değil, doğrudan doğruya İl Emniyet Müdürü'nün mobbingidir, baskısıdır.

İl Emniyet Müdürü'yle ilgili de -kimsenin hakkını yemek istemem kimsenin vebalini de almak istemem ama- bir tane iyi konuşan duymadım. İl Emniyet Müdürü'yle ilgili, memuruna baskı yapan, hakaret eden, memuruyla empati kurmayan bir il emniyet müdürü olduğu herkes tarafından söyleniyor.

Hem daha önceki görevi narkotikte başkan yardımcısıyken hem İl Emniyet Müdürü olduktan sonra bu davranışlarına devam ettiği, memurlarını ağır baskı altına aldığını, küfrettiğini, hakaret ettiğini bir kaynaktan değil, birden çok kaynaktan öğrendik.

Dolayısıyla bu koşullarda yapılması gereken şey; İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma süresince İl Emniyet Müdürü'nü açığa alması gerekir, soruşturmanın selameti açısından. Hayatını kaybetmiş, hayatına son vermiş bir polis memuruyla ilgili olmadık iddia gündeme geliyor. Bu İl Emniyet Müdürü'nün görevde kalması soruşturmanın selametini etkiler. Burada aynı zamanda Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Sekreteri Alptekin kardeşimiz var, o da başsağlığına gelmiş, onunla da burada karşılaştık. Biz tüm polis memurlarımıza olduğu gibi, ailelerine olduğu gibi, ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya onların derdine derman olmaya onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.

"HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ; SENDE ŞU KADARCIK VİCDAN VAR MI?"

Buradan Hakkari İl Emniyet Müdürü’ne sesleniyorum; sende şu kadarcık vicdan var mı? Şu kadarcık? Sende şu kadarcık insaf var mı? Niye sen bu aileyi aramadın? Niye evladını kaybetmiş bu babayı aramadın? Senin memurun değil miydi? Mehmet senin memurun değil miydi? Sen orada sadece emniyet müdürü olarak hiyerarşik üstü değilsin onun, aynı zamanda bir babalık vazifen var.

Sen orada devletin en üst temsilcisisin emniyet müdürü olarak. Niye bu aileye bir taziyede bulunmadın? Niye başsağlığı dilemedin? Hakkari Valisi; sen niye arayıp bir başsağlığı dilemedin? İnsanlar çocuklarını size emanet ediyorlar. Yemin ettiğinde çocuğu, gözyaşı döken baba şimdi cenazesi evine gelmiş, köyüne gelmiş... Bunun hesabını soracağız sizden."