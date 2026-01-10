Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, yurt dışı alışverişlerdeki 30 euroluk gümrük muafiyetini yürürlükten kaldırdı. Bu kararla birlikte yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli zorunlu hale getirildi.

'GENÇLERİN ÜRETİM ÇABALARINA DARBE'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yazılı açıklamasında, gençlerin kıt imkanlarla yenilik yaptığını ve kendi robotlarını ürettiğini vurguladı. Aydın, gençlerin dünyayla Türkiye arasındaki teknolojik makası kapatmak için büyük enerji harcadığını belirtti.

'YURT DIŞINDAN PARÇA GETİRMEK ZORUNLU'

Aydın, üretim için gerekli parçaların yurt dışından temin edildiğini ifade ederek, "Dünya bir teknoloji devrimi yaşıyor. Türk gençliği bu devrimi yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor" dedi.

Kararın, evinde teknoloji geliştiren gençlere "Sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al" mesajı verdiğini savundu.

ALIM GÜCÜ ZAYIFKEN İZOLASYON UYARISI

CHP'li Aydın, alım gücünün zaten zayıf olduğu bir dönemde bu uygulamanın gençleri teknoloji devriminden izole edeceğini kaydetti.

"Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride kontrolsüz fiyatlanıyorsa, ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür" diyen Aydın, gençlerin haklı sorusunu dile getirdi: "Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?"

'KÜRESEL ŞİRKETLERE GENÇLERİ EZDİRMEYİN'

Aydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın."