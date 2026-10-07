Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, fon krizine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz aldı.

Bütün muhalefet grupları fon krizinin görüşülmesi ve araştırma komisyonun kurulması için Meclis Başkanlığına grup önerisi verdi.

Grup önerisinin görüşmelerine geçileceği zaman İktidar karar yeter sayısı istedi ve Meclis’i kapattı.

Buna karşı sert tepki gösteren muhalefet partileri Meclis’i terk etmeyerek, görüşmeye devam etti.

CHP Grubu adına Meclis’te konuşan Avşar, “Madem, sonuna kadar gideceksiniz, neden Melis’i terk ettiniz?”, diyerek İktidara yüklendi.

Avşar, ilk defa siyasetin ve bürokrasinin organize ettiği bir vurgunla milletimizin karşı karşıya olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığının zamanında ‘niye müdahale etmediğini’ açıklamazsa, o da bu organize suçun parçası halinde geleceğini; vurgunun boyutu, piyasalara maliyeti, işlenen organize suç, uluslararası piyasalarda düştüğümüz durumun 86 milyon insanın meselesi olduğunu söyledi.

Sorunun temelinde bir sistem krizi olduğuna dikkat çeken Avşar; iktidarı, Yüce Meclis’ten kaçıran, komisyon kurulmasını engelleyen kriz, bir sistem ve Devlet krizi olduğunu, her ne kadar kapatmaya çalışsalar da meselenin konuşulması gereken bu Yüce Çatı altında bu krizin sonuna kadar üstüne gideceklerini belirtti.