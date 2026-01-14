CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, kasım ayı cari açık verilerine ilişkin değerlendirmesinde, artış hızının ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atabay, kasım ayında cari açığın 4 milyar dolara çıkmasının “hayra alamet olmadığını” belirterek, geçen yıl sonunda 10 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın, mevcut gidişatla 2025 sonunda 24 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Cari açığın şimdilik düşük görünmesinin nedeninin geçici faktörler olduğuna dikkat çeken Atabay, “Ilımlı petrol fiyatları ve düşük ekonomik aktivite, yapısal sorunları bir süreliğine örtüyor. Ancak artış hızı ekonomi yönetimi açısından ciddi bir alarmdır. Turizm gelirleriyle günü kurtaran, sanayi ve tarımı zayıflatan bu anlayış Türkiye’yi dışa bağımlı hale getiriyor” dedi.

Finansman tarafındaki tabloya da değinen Atabay, sıcak paranın dahi güven duymadığını vurgulayarak, kasım ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık çıkış yaşandığını kaydetti. Bankalar ve reel sektörün dış borcunun artmaya devam ettiğini belirten Atabay, net hata ve noksan kalemindeki olağandışı girişlerin bu yıl çıkışa döndüğünü söyledi.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNDE 19,4 MİLYAR DOLARLIK ERİME...

Merkez Bankası rezervlerine de dikkat çeken Atabay, yıl başından bu yana kaynağı belirsiz 18 milyar doların ülkeden çıktığını, TCMB döviz rezervlerinde ise 19,4 milyar dolarlık erime yaşandığını ifade etti. Bu verilerin, Türkiye ekonomisinin enerji bağımlılığı ve dış ticaret açığı gibi kronik sorunlarının daha görünür hale geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Atabay, çözümün baskıcı ekonomi politikalarında değil, güven veren bir iklimle yüksek katma değerli üretim ve yatırımları çekmekte olduğunu vurgulayarak, “Gerçek çıkışı güçlü kadrolarımız ve programlarımızla sağlayacağız” dedi.