CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye’de boşandığı erkek tarafından öldürülen İlknur Kor cinayetine ilişkin, açıklama yaptı. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadınlar olarak bu şiddet sarmalını dağıtacağız" dedi.

ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR NEREDE?

Kaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İlknur Kor, boşandığı erkek tarafından katledildi. Boşanmış olmak bile bir kadını korumaya yetmiyorsa ortada açık bir devlet zaafı vardır. Uzaklaştırma kararları, koruma mekanizmaları, etkin önleyici politikalar nerede? Biz, ‘Kadınlar ölmesin’ dedikçe birileri katilleri cesaretlendiren, koruma duvarlarını yıkan kararlara imza atıyor. Faili ‘cinnet’ kelimesinin arkasına saklayan, cinayeti ‘anlık öfke’ ile meşrulaştıran zihniyet; İlknur’u hayattan koparan o caninin asıl azmettiricisidir. Biz kadınlar, bu şiddet sarmalını, bu karanlığı dağıtacağız. İlknur’un hesabını hem bu düzenden hem de o tetiği çeken iradeyi besleyenlerden soracağız.”

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 33 yaşındaki İlknur Kor, boşandığı erkek Semih Öner tarafından öldürülmüştü. Katil Semih Öner, cinayet sonrası aynı silahla intihar etmişti.