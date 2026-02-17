CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, partisinin kadın milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. Medeni Kanun’un kabul edilişinin 100. yılını hatırlatan Kaya, söz konusu düzenlemenin kadınların toplumsal ve hukuki statüsünde köklü bir dönüşüm yarattığını ifade etti.

Medeni Kanun ile birlikte tek taraflı boşanma ve çok eşliliğin sona erdiğini, resmi nikah zorunluluğunun getirildiğini belirten Kaya; kadınlara miras, velayet ve tanıklık gibi temel hakların tanındığını söyledi. Kaya, bu adımların yalnızca hukuki değişiklik olmadığını, Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık anlayışının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

2002 yılında yapılan yasal değişikliklere de değinen Kaya, “Aile reisi kocadır” hükmünün kaldırılmasıyla evlilik birliğinde eşitlik ilkesinin güçlendirildiğini, eşlerin yalnızca maddi değil emek katkısının da tanındığını ve boşanma sonrası edinilmiş malların paylaşımında eşitliğin esas alındığını hatırlattı. Bu kazanımların kadın hareketinin uzun mücadelesi sonucu elde edildiğini vurguladı.

'Kadınlar güvende değil'

Ancak bugün gelinen noktada söz konusu hakların tehdit altında olduğunu savunan Kaya, kadınların sokakta, evde ve iş hayatında yeterince güvende olmadığını ifade etti. Nafaka düzenlemeleri, çocuk yaşta evlilik tartışmaları ve aile yapısı gerekçesiyle bazı hakların geriye götürülmeye çalışıldığını öne sürdü.

İktidarın kadın-erkek eşitliği konusunda sorunlu bir yaklaşım sergilediğini savunan Kaya, boşanma süreçleri gerekçe gösterilerek tedbir nafakasının kaldırılması ya da yoksulluk nafakasının süreyle sınırlandırılması gibi adımların kadınları ekonomik açıdan zayıflatabileceğini söyledi. Kaya, asıl meselenin nafaka değil, boşanma sonrası kadınların yoksullaşması ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmesi olduğunu belirtti.

Kadınların şiddet sarmalına geri dönmemesi için ekonomik güvenceye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kaya, eşitlik temelinde güçlü bir aile yapısının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.