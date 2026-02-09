CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu’na yönelik davaların canlı yayınlanması talebiyle TRT’nin Muratpaşa’daki Antalya stüdyosu önünde açıklama yaptı.

TRT’nin Ankara, İstanbul, İzmir stüdyolarından sonra Antalya stüdyosuna geldiğini aktaran Akdoğan, eylemlerin süreceğini belirterek kurumun diğer büroları önünde de aynı çağrının yapılacağını hatırlattı.

'TRT, ülke gerçeklerini aktarmıyor'

CHP’nin bir vekilinin bile TRT’ye çıkartılmadığını dile getiren Akdoğan, artık kanalın Türkiye’deki birçok gerçeği haber yapmadığını dile getirdi. Akdoğan, “TRT neleri veriyor, neleri vermiyor ve neleri vermeli? Kısaca söyleyeyim. Türkiye'de gıda enflasyonunun yüzde 36 olduğunu vermiyor. Türkiye'de tarımın perişanlığını vermiyor. Antalya'daki sera üreticisinin durumunu vermiyor. Turizmcinin durumunu vermiyor. Emeklinin halini vermiyor. TRT iki gün boyunca ana haber bültenlerinde bir aracın kaza yapıp Hong Kong'da restorana girmesini veriyor. Nesilleri tükenen kuşlar haberini tam dört gün üst üste veriyor ama Türkiye'de hayvancılığı vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tek bir haber vermiyor. TRT'nin internet sitesine girip arama bölümüne Özgür Özel yazdığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili uydurma haberler haricinde hiçbir şey gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

'Canlı yayın teklifine ‘Hayır’ dediler'

Bahçeli’nin duruşmalarla ilgili “Gerekirse canlı yayınlansın” sözünü hatırlatan Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 9 Mart'ta Silivri'de başlayacak olan duruşmalarının canlı yayınlanması için kanun teklifi verildiğinde ise AKP ve MHP’li vekillerin ‘hayır’ oyu verdiğini aktardı.

TRT’nin halkın vergileri ile iktidarın borazanlığını yaptığını belirten Akdoğan kurumun bütçesi ile Malatya’nın yeniden yıkılıp yapılabileceğini belirtti. Akdoğan ” Böyle büyük bir bütçe... İstanbul gibi birinci dereceden deprem bölgesi olan bir yerde depremle mücadele konusunda TRT'ye harcadığımız para bize büyük bir merhem olabilir. Ama hem çok büyük paramızı alıyorlar hem de Türkiye'de topluma nifak saçıyorlar" dedi.

'Kaçtıkları yere kadar kovalamak boynumuzun borcudur'

TRT yönetimini nereye giderse gitsin peşinde olacağını aktaran Akdoğan, “10 Kasım günü herkes bu memleketin kurucusu, kurucu babamız bugün Türkiye Cumhuriyeti topraklarında rahatça yaşamamızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız saatlerde ‘Alişan'la Gülümse’ diye program yayınlatan, herkes saygı duruşunda beklerken televizyonda halay çektiren TRT'yi kaçtığı yere kadar kovalamak hepimizin boynunun borcudur” İfadelerini kullandı