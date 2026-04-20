Pazarda karşılaştığı 80 yaşındaki bir vatandaşın dramına dikkat çeken CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, emeklilerin yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

Akay "80 yaşındaki hemşehrimiz, cebindeki son 600 lirasıyla pazara çıktı. Ancak temel gıda maddelerinin yanına bile yaklaşamadı. Birkaç parça ihtiyaç dışında hiçbir şey alamadan, boynu bükük şekilde evine dönüyor. İşte Türkiye’nin gerçek tablosu budur." dedi.

"18,6 MİLYAR TL VERGİ BORCU TEK KALEMDE SİLİNİYOR"

Hükümetin vergi politikalarını eleştiren Akay, dev şirketlerin borçlarının silinmesi ile halkın yoksulluğu arasındaki uçurumu verilerle ortaya koydu. Bir yanda devasa rakamların "af" kapsamına alındığını belirten Akay, "Bir yanda 18,6 milyar TL vergi borcu tek kalemde siliniyor, diğer yanda emekli pazarda ne alacağını değil, hangi ürünü tezgahta bırakacağını hesaplıyor" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN ÜÇ DERDİ: VERGİ, ZAM, CEZA"

Saha ziyareti sırasında bir vatandaşın kendisine söylediği sözleri paylaşan Cevdet Akay, halkın iktidara olan bakışını "Vatandaşımız her şeyin farkında. Bir hemşehrimizin dediği gibi: İktidarın bugün halk için sunduğu sadece üç dert var: Vergi, zam ve ceza. Halkın sofrasından eksilen her parça, yanlış ekonomi yönetiminin bir sonucudur." diyerek özetledi.

Türkiye’nin zengin kaynaklarının yanlış yönetildiğini vurgulayan Cevdet Akay, önceliğin halkın refahı olması gerektiğini belirterek, CHP olarak vatandaşın mutfağındaki bu yangın sönene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP'li Cevdet Akay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "İşte Türkiye’nin gerçeği" notunu düştüğü beğeni ve yorum yağan paylaşım şöyle;