CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bütçedeki faiz giderlerindeki artışı gündeme taşıdı. Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akay, faiz giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 arttığını söyledi.

Yılın ilk iki ayında bütçeden toplam 637 milyar lira faiz ödendiğini belirten Akay, bu rakamın ekonomideki tabloyu net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Akay, “Bugün bütçeden günde yaklaşık 10,6 milyar lira, saatte 440 milyon lira, dakikada ise 7,3 milyon lira faiz ödeniyor. Millet geçim derdiyle mücadele ederken, devletin kaynakları üretime değil faize gidiyor” dedi.

'ORTADA CİDDİ BİR YÖNETİM SORUNU VAR'

Emekli, işçi ve çiftçilere kaynak bulunamadığının ifade edildiğini ancak bütçeden faize milyarlar aktarıldığını savunan Akay, mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi. Akay, “Bir ülkenin bütçesi vatandaşına değil de faize çalışıyorsa ortada ekonomi yönetimi değil, ciddi bir yönetim sorunu vardır. Türkiye’nin ihtiyacı borç ve faiz düzeni değil, üretim ve refahı büyüten bir ekonomi modelidir” ifadelerini kullandı.