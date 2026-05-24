Mahkemenin iptal kararının Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkililerince Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ edilmesinin ardından gözler CHP’nin Balgat’taki Genel Merkez binasına çevrildi. Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin perşembe akşamından bu yana binayı boşaltmadığı öğrenilirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin genel merkezin tahliyesi için resmi başvuruda bulunduğu iddia edildi.

"BENİ BU PARTİYE ÖZGÜR BEY DAVET ETTİ"

Siyasi kulisleri hareketlendiren bu idari kaosun ortasında, 2025 yılının başlarında CHP saflarına katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’den sert bir çıkış geldi. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Beker, partiye katılım sürecinin tamamen Özgür Özel ile ilişkili olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Beni bu partiye Özgür Bey davet etti. Onun davetiyle geldim. Özgür Özel var ise ben varım, Özgür Özel yoksa ben yokum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz."

"ÖZGÜR ÖZEL NEREYE, BEN ORAYA"

Özgür Özel’in siyasi çizgisini ve vatanseverliğini sonuna kadar desteklediğini belirten Beker, Özel'in genel başkanlık makamına dönememesi senaryosunda izleyeceği haritayı da net bir dille çizdi.

CHP'yi şu aşamada bırakmadığını ancak Özgür Özel'in arkasında duracağını söyleyen Beker, "O ne yaparsa ben de onu yaparım. Onu yalnız bırakmam. O nereye ben oraya. Giderse giderim, istifa ederse ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmam. Baktım Özgür Bey dönemiyor; bırakır, bağımsız milletvekili olarak yoluma devam ederim" diyerek partideki liderlik krizinde safını kesin olarak belli etti.