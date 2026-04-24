Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen eski Tunceli ve Ordu Valisi Tuncay Sonel’in Ordu’daki görev süresinin de detaylı bir şekilde mercek altına alınması gerektiğini belirtti. Adıgüzel, Sonel'in Ordu Valiliği dönemine ait silah ruhsatı dağıtımı ve derelerden usulsüz çakıl temini gibi konularda çok ciddi iddialar bulunduğunu vurguladı.

"GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA CİDDİ EMARELER VAR"

Gülistan Doku soruşturmasının geldiği aşamayı değerlendiren Adıgüzel, kamuoyuna yansıyan bilgilerin bu olayın basit bir kayıp vakası olmadığını, birçok kamu görevlisini de içine alan organize bir durum olduğuna işaret ettiğini belirtti. Yargı süreci kesinleşmeden net bir hüküm vermenin doğru olmayacağını söyleyen Adıgüzel, adli birimlerin dikkatini dağıtmamak ve sürece gölge düşürmemek adına Sonel'in Ordu dönemiyle ilgili şikayetleri bugüne kadar yüksek sesle dile getirmediklerini ifade etti.

DERELERDEN USULSÜZ ÇAKIL ALIMI İDDİASI

Eski Vali Sonel hakkında belediye başkanları, iş dünyası ve vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirten Adıgüzel, derelerden özel firmalara bedelsiz ve usulsüz çakıl temin edildiğini ileri sürdü. Konuyu daha önce meclis gündemine de taşıdığını hatırlatan Adıgüzel, süreci şu sözlerle anlattı:

"Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu işlemin kesinlikle yasak olduğu ve yaptırıma tabi olduğunu ifade ettiği evrak elimizdeydi. Ben Tuncay Sonel'e bu evrakı ilettim. O da bana 'tamam gereğini yaparız' demişti. Ancak gereğini şöyle yaptı; o günkü çakıl alınan yeri kapatıp, birkaç kilometre yukarıdan aynı işin devam etmesini sağladı."

"İL DIŞINDAN ADRES TAŞIYIP SİLAH RUHSATI ALDILAR"

Sonel'in Ordu Valiliği dönemine dair en dikkat çekici iddialardan birinin silah ruhsatları olduğunu vurgulayan Milletvekili Adıgüzel, konuyla ilgili soru önergesi verdiğini söyledi. Adıgüzel, "İl dışından insanların adreslerini taşıyarak Ordu'ya gelip Tuncay Sonel’den silah ruhsatı aldıkları, daha sonra da adreslerini tekrar eski yerlerine taşıdıkları yönünde ciddi iddialar var. Sonel'den önceki ve sonraki dönemler kıyaslanarak, bu dönemde verilen silah ruhsatı sayısının ve usulüne uygunluğunun araştırılmasını istedim" şeklinde konuştu.

KAPSAMLI İNCELEME TALEBİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iddiaların sadece çakıl ve silah ruhsatı ile sınırlı olmadığını belirterek yetkililere seslendi:

"Artık yavaş yavaş Ordu'da görev yaptığı süre içerisinde, görev aldığı her alanda çok sayıda yasalara ve genel ahlaki kurallara aykırı uygulama olduğuna dair iddialar dile getiriliyor. Bu iddiaların, aynı Gülistan Doku konusundaki hassasiyetle Ordu açısından da incelenmesini talep ediyoruz."