Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, aynı fındığa üç ayrı kurumda üç farklı fiyat verilmesini eleştirerek, “Bir maç var, üç ayrı topla oynanıyor” dedi.

CHP’Lİ ADIGÜZEL’DEN FINDIKTA 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık piyasasındaki fiyat karmaşasına dikkat çekerek üreticinin mağdur edildiğini söyledi. Adıgüzel, aynı bahçeden toplanan üç kilo fındığın üç ayrı kuruma götürüldüğünde üç farklı fiyatla karşılaştığını belirterek, “Bir maç var, üç ayrı topla oynanıyor. Böyle piyasa mı olur?” dedi.

“SERBEST PİYASA DEĞİL, BASKI PİYASASI”

Adıgüzel, Türk fındığının dünya piyasasında bilinçli şekilde düşük fiyatla alındığını, ABD, Şili ve İtalya’nın kalitesiz fındıklarının ise daha yüksek fiyatlardan işlem gördüğünü vurguladı. “Sanırsın serbest piyasa… Bu kadar baskı altında serbest piyasa olur mu?” diyerek hükümeti ve Rekabet Kurulu’nu eleştirdi.

FERRERO’YA ‘F TİPİ’ BENZETMESİ

Adıgüzel, Ferrero’nun Türkiye’deki işbirlikçileri aracılığıyla depoculuk ve taşeronluk yaptığını, piyasayı arka plandan yönettiğini öne sürdü. “Buna F Tipi boşa demiyorum. Geçmişte FETÖ işgali vardı, şimdi de fındıkta benzer bir yapı var. Bunlarla mücadeleyi topyekûn yapacağız” ifadelerini kullandı.

4 MADDELİK ACİL ÇAĞRI

Adıgüzel, üreticinin korunması için hükümete ve kurumlara şu önerileri sıraladı:

TMO’nun fındık taban fiyatını derhal 300 TL’ye revize etmesi,

Rekabet Kurumu’nun Ferrero ve işbirlikçilerine karşı cezai işlem başlatması,

Devletin kokarca tehdidine karşı tüm imkanlarını seferber etmesi,

Fındıkta dönüm başı destekleme tutarının en az 10 bin TL’ye çıkarılması.

“MİLLİ MÜCADELE, KAZANAN ÜRETİCİ OLACAK”

Adıgüzel, Mart ayında yapılacak karanfil sayımıyla “fındık çok olacak” algısı yaratılarak üreticinin panikletilmek istendiğini söyledi. “Kokarca var, don riski var. Önümüzdeki yılın garantisi yok. Şimdi üreticinin elinde tertemiz fındık var” diyerek üreticiyi uyardı.

SOSYAL MEDYA TROLLERİNE YANIT

Adıgüzel, sosyal medyada yapılan “Gel 300 liraya al” yorumlarına da esprili bir yanıt verdi: “Tamam, 350’ye alırım. Ama bir şartım var: Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni bana verin, bütün fındığınızı 350 liraya alacağım.”