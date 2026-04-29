CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Ziraat Bankası’nın tarımsal kredilerinin kullanımı konusunda çiftçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çiftçilerden kendilerine gelen şikayetlere göre, kredi kullanımında yaşanan sorunlar olduğunu belirten Adem, şikayetlerin, Ziraat Bankası’nın tarımsal kredi uygulamalarında ciddi bir adaletsizlik yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Adem, "Çiftçimizin hesabına yatırılan sübvansiyonlu kredi, yatırıldığı gün itibarıyla faiz işletilmesine rağmen, aynı gün kullanıma açılmamaktadır. Banka tarafından uygulanan bloke nedeniyle, bazı çiftçilerimiz kredilerine 15 gün sonra erişebilirken, bazıları ise bir aya varan sürelerle bekletilmektedir. Bu süreçte çiftçi parasını kullanamamakta, ancak faiz yükü işlemeye devam etmektedir. Daha da vahimi, bu uygulamanın müşteriden müşteriye farklılık göstermesidir. 'İyi müşteri' olarak değerlendirilen çiftçilerin blokeleri daha kısa sürede kaldırılırken, diğer çiftçilerimiz çok daha uzun süre mağdur edilmektedir. Bu yaklaşım, kamu bankacılığı anlayışıyla bağdaşmadığı gibi, eşitlik ve adalet ilkelerine de açıkça aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

"FAİZ, ANCAK KREDİ FİİLEN KULLANILDIĞI ANDAN İTİBAREN BAŞLATILMALIDIR"

Tarımsal kredinin, çiftçiye destek olmak için uygulandığını, krediyi fiilen kullandırmadan faiz işletmenin, üreticinin emeği üzerinden haksız kazanç elde etmek anlamına geleceğini belirten Erhan Adem, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin ihtiyacı olan şey gecikme değil, zamanında ve adil finansmana erişimdir. Ziraat Bankası’nın 'en yüksek kâr marjına sahip banka' olduğuna dair açıklamaları da bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Eğer bu karlılık, çiftçinin parasını bloke ederek ve kullanamadığı krediye faiz işleterek sağlanıyorsa, bunun adı destek değil, açıkça üreticinin sırtından kazanç sağlamaktır. Bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz.

Ziraat Bankası’na çağrımız nettir, çiftçilerin hesaplarına yatırılan krediler üzerindeki blokeler derhal kaldırılmalı, kredi kullandırım süreci şeffaf, eşit ve adil bir yapıya kavuşturulmalıdır. Faiz uygulaması, ancak kredi fiilen kullanıldığı andan itibaren başlatılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çiftçimizin hakkını savunmaya ve bu tür haksız uygulamaların karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."