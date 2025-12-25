Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.

Emre, 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlatılan sürece ilişkin Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının geldiği aşamaya ilişkin "Önce diyoruz ki Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı, özgür basın, özerk üniversite tüm bunların birleşiminden oluşan bir dayanışma duygusu olsun. Türkiye'de seçilmiş iradenin yok sayılması, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde kayyım uygulamaları bunlar çok ciddi problemler" ifadelerini kullandı. Emre AKP'nin komisyona sunduğu rapora dair " 'Bir ülke bir toplum, bir siyaset kurumu gerçekleri söyleyebildiği zaman gelişir. Biz bugün AKP'nin Meclis'e sunduğu rapora baktığımız zaman 23 yıllık iktidara ilişkin övgüler olduğunu görüyoruz. Eğer bu ülkede durmadan ceza kanunlarında değişiklik yapılıyorsa demek ki çok ciddi sorunlar bulunuyor" dedi.

'İBB BORSASI' ÇAĞRISI

'İBB borsası' olarak bilinen İBB soruşturmalarında adı geçen sanıklardan maddi menfaat sağlayan avukat ve kamu görevlilerine dair harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Emre, Adalet Bakanı Tılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

İBB operasyonlarında tutuklanan Sarp Yalçınkaya'dan avukatların tahliye vaadiyle aldığı 300 milyon TL rüşvete değinen Emre, "Bu konunun etraflıca araştırılması lazım. Buradan Adalet Bakanı'na bir kez daha seslenelim. Sürekli bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Adalet Bakanı derhal bir soruşturma müfettişi görevlendirmeli" dedi.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Emre, açıklanan 2026 asgari ücret rakamına ilişkin "Asgari Ücret Tespit Komisyon'u ilk defa işçilerin temsilcisi olmadan toplandı. İki yıldır üst üste enflasyonun altında yapılan zamlarla işçi enflasyonun altında ezilmiştir. Biz asgari ücretin 39 bin TL olması gerektiğini dile getirmiştik. Maalesef şuanda asgari ücretlimiz açlığa terkedilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.