YENİÇAĞ - Hatay / Mehmet Burgaç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ulu Cami'nin rekonstrüksiyonu için 2023'te imzalanan protokolün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tek taraflı feshedilmesine tepki gösterdi.

Projeler 20 ay gecikmeyle Ekim 2024'te onaylandıktan sonra inşaat başlayan belediye, %60 tamamlanma ve 86 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Fesih, Aralık 2025'te "ilerleme yetersizliği" gerekçesiyle bildirildi; minare projesi ise fesih yazısından 42 gün önce onaylanmıştı.

Vakıflar, sözlü/yazılı uyarılar sonrası protokolün 13. maddesini dayanak gösterdi. İkili, kararın siyasi olduğunu belirterek kurum devamlılığı vurgusuyla Haziran 2026 teslim hedefiyle fesihden vazgeçilmesini talep etti.