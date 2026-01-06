Beyoğlu Belediye Başkanı ve CHP üyesi İnan Güney, İstanbul 38. Olağan İl Kongresi davası kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın hakkında paylaştığı ses kaydına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre savunma yapan Güney, ses kayıtlarında ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadede isminin geçmediğine dikkat çekerek “Ben nasıl bu dosyada varım, anlamış değilim” dedi.

'BENİM OLDUĞUM İSPAT EDİLEMEMİŞTİR'

Ses kaydına ilişkin iddiaları reddeden Güney, “Hilenin varlığı ispatlanmamıştır o ses kaydında benim olduğum ispat edilememiştir, gerçek bir suç unsuru varlığı ispat edilememiştir” ifadelerini kullandı.

İnan Güney

Dosyada adına dair somut bir bulgu bulunmadığını söyleyen Güney, “İnan Güney ismi yok tüm bu yokluklara rağmen ben bu dosyada nasıl varım anlamış değilim” dedi.

Güney, Savcı Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını yineleyerek, “Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum açılan davaya konu bir suçun olmadığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.