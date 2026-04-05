İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında 27 Mart’ta Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlendi. Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Özkan Yalım’ın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, diğer isimlerin ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiği bildirildi. Özkan Yalım ve sekiz kişi mahkeme ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZEYNEL EMRE: KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre önceki günlerde Özkan Yalım’ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Yalım’ın kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Özkan Yalım, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyleydi:

“Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM, Hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”