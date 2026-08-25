Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Mutlak butlan' temyiz başvurusunda yeni gelişme yaşanıyor.

CHP kaynakları CHP’nin henüz temyiz başvurusunu geri çekmediğini ifade ederken, sadece davacı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen’in geri çektiği belirtildi.

Lütfü Savaş’ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne yaptıkları “temyiz başvurusunu” geri çekti.

CHP kurumsal olarak temyiz başvurusunu tam anlamıyla çekmezken Özgür Özel de daha temyiz başvurusunu geri çekmedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalarda kararını duyurmuştu.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davaların önemli bölümünü “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçsuz bırakan kararını kaldırarak, kurultayın “mutlak butlan”, yani baştan itibaren kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar vermişti.

AYRINTILAR GELİYOR...