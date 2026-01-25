CHP Sözcüsü Zeynel Emre, deprem konutlarıyla ilgili tartışmalar üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sert ifadelerle yüklendi. Emre, iktidarın depremzedelere yönelik uygulamalarının “sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını” savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde dile getirdiği “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet gelmez” sözlerini hatırlatarak, bu yaklaşımın depremzedelere yönelik açık bir tehdit anlamına geldiğini ifade etti.

Deprem konutlarıyla ilgili verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Emre, iktidarın vaatleri ile sahadaki tablo arasında büyük bir uçurum bulunduğunu belirtti. Emre, bir yıl içinde konutların teslim edileceği yönündeki açıklamalara karşın ilk yıl sonunda yalnızca yüzde 2’lik bir ilerleme sağlandığını, ikinci yılın sonunda ise oranın yüzde 30 seviyesinde kaldığını dile getirdi.

CHP Sözcüsü, depremzedelerin aylarca konteynerlerde, zor koşullar altında yaşamak zorunda bırakıldığını savunarak, bugün teslim edilen konutlar için ise belirsiz koşullarla “boş senet” imzalanmasının dayatıldığını ileri sürdü. Emre, fiyat ve faiz oranlarının açıklanmadığını, Afet Kanunu’nda yer alan “faizsiz” hükmüne rağmen farklı gerekçelerle faiz uygulanmasının yolunun açılmaya çalışıldığını söyledi.

Vatandaşların itiraz ettiğinde “Ya imzalarsın ya da evi alamazsın” denilerek baskı altına alındığını iddia eden Emre, iktidarın önce oy üzerinden, şimdi ise imza üzerinden şantaj yaptığını savundu. Emre açıklamasını, “Bu yaklaşım eser siyaseti değil, açıkça tefeci siyasetidir” sözleriyle tamamladı.