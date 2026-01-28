ALİ YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Sayıştay’ın 2023 raporlarındaki usulsüzlük iddialarını yargıya taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler hakkında "Zimmet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Akpınar, "28 milyon liranın belediye kayıtlarında izi bile yok!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl Örgütü, Misak-ı Millî’nin 106. yıl dönümünde Ordu Adliyesi önünde gövde gösterisi yaparak, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) yönetimindeki mali işlemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

GENİŞ KATILIMLI BASIN AÇIKLAMASI

Basın açıklamasına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlçe Başkanı, Ulubey İlçe Başkanı, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Açıklamasına Misak-ı Millî’nin önemine değinerek başlayan İl Başkanı Bülent Akpınar, bağımsızlık ruhunun bugün hukuk önünde halkın hakkını korumakla eşdeğer olduğunu vurguladı.

SAYIŞTAY RAPORLARI "KAMU ZARARI" DİYOR

Başkan Akpınar, suç duyurusunun temel dayanağının Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı Denetim Raporları olduğunu belirtti.

Raporda yer alan tespitlerin ciddi hukuki ihlaller içerdiğini ifade eden Akpınar, süreci şu sözlerle özetledi:

"Ceza kanununun uygulanmasında kimseye ayrıcalık tanınamaz. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yayımlanan raporlarda; Ünye Limanı ve Fatsa İskelesi’ndeki dolgu işlerinin mevzuata aykırı şekilde belediye şirketine yaptırıldığı ve Katı Atık Bertaraf Tesisi işletmesinde devasa bir kamu zararı oluştuğu açıkça tespit edilmiştir."

28 İLYON LİRALIK "KAYIP" FARKI

Haberin en çarpıcı noktası ise Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili rakamlarda gizli.

Akpınar’ın paylaştığı Sayıştay verilerine göre:

· Belediyenin alması gereken pay: 46.089.746 TL

· Belediye kayıtlarına geçen tutar: 17.472.000 TL

· Gerçek tahsilat: 3.772.000 TL

· Kayıp Tutar: Belediye lehine olan 28.611.000 TL’lik farkın kayıtlarda yer almadığı iddia ediliyor.

"ZİMMET VE DOLANDIRICILIK" İDDİASI

Bu veriler ışığında CHP Ordu İl Başkanlığı; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-d ve 158/1-e maddeleri (Nitelikli Dolandırıcılık) ile 247. maddesi (Zimmet) kapsamında soruşturma açılmasını talep etti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Eşitlik ve dürüstlük ilkelerine vurgu yapan Akpınar, "Sayıştay raporları ortadadır, belgeleri delil olarak sunduk. Ordulu hemşehrilerimizin hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hukukunu korumak adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır" diyerek sözlerini tamamladı.