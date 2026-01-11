CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Grup Başakanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "CHP Grubu olarak Meclis’te tuttuğumuz nöbetin dördüncü günündeyiz. Önümüzdeki 24 saatlik nöbeti arkadaşlarımıza devrediyoruz. Sosyal medyada akıl almaz sözler eden AKP yöneticilerine de sesleniyorum: Bize laf yetiştirmeyi bırakın! Emeklinin hakkını verin" notuyla bir video paylaştı. CHP'li Başarır, videoda şunları kaydetti:

'AKIL ALMAZ CÜMLELER'

"Sabah saat 10.00. CHP grubu emeklerimiz için yapmış olduğu eyleme devam ediyor. Şu anda diğer arkadaşlarımıza nöbeti devrediyoruz. Bugün 4'üncü gün milyonlarca emekli için biz buradayız. Biz bir hakkın teslimini istiyoruz. Ama üzülerek söylüyorum ki biz gece burada nöbet tutarken AKP'nin sorumsuz yöneticileri akıl almaz cümleler kurdu sosyal medyadan. Genel sekreterleri 'Vurguncular' dedi. Asıl vurgun bu ülkenin trilyonlarca parasını kur korumalı mevzuat adı altında bir avuç zengine verip emekliye bin lirayı reva görmektir."

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'

"Grup Başkan Vekilleri Leyla Şahin konu CHP olunca şahin gibi kesilip saçma sapan tweetler atıyor, 'Sersem' diyor. Asıl sersemlik gecenin o saatinde emeklinin durumunu görmeyip bizlere iftira atmaktır. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sol tarafta olan, aslında meclisin normal saatlerinde bile buraya gelmeyen grup bunu hissedip görecek mi bilemiyoruz. Ama emekliler şunu bilsin. Hakları teslim edilene kadar biz onlar için mücadele vermeye devam edeceğiz. Ve nöbetimizi arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu meclisin ışıkları açık kalmaya devam edecek, mücadelemiz sürecek."

'ZALİMLERİ AFFETMEYİN'

"Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz: Direnin. Onlar sizden daha büyük değil. Güç sizde. Güç bizde. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bugün 24 saat Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Şu anda aramızda olmayan, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin. Onlara af yok."