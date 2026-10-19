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Kaynak: ANKA

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Partisine ve yönetimine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt veren Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesini ilk defa AK Partiye teslim etmeyi becerenler, kendi kifayetsizliklerini küfürle, hakaretle örterek bizim sırtımızdan kurban kesmeye kalkmasınlar. Pişman olurlar. Yaptıkları, milletin CHP’ye verdiğini saray ittifakına kaptırmaktan başka bir işe yaramaz. Artık sarayın değirmenine su taşımaktan vazgeçin."

"2027 BÜTÇESİNDE YENİ BİR HİKAYE YOK"

Meclis'e sunulan 2027 yılı bütçesini de değerlendiren Öztrak, bütçe harcamalarının ve vergilerin halkın omzuna yük bindirdiğini söyledi.

Bütçeden 3 trilyon 975 milyar liranın faize gideceğini belirten Öztrak, "Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının payı gerilerken, yediğimiz ekmekten, kullandığımız gazdan kesilen vergiler yine faiz lobilerine ve yandaşlara aktarılıyor" dedi.

GRUP PARASI İDDİALARINA YANIT

Yeni Parti'ye geçen milletvekillerine ve grup parasıyla ilgili iddialara da değinen Öztrak, milletvekillerinden kesilen aidatların parti tüzel kişiliğine ait olduğunu söyledi.

Faik Öztrak, Anayasa Kanunu'na atıfta bulunarak fon ve grup harcamaları konusundaki hukuki hakların sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.