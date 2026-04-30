

İzmir / Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



İzmir iş dünyası, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır katıldı.

Yoğun katılımın dikkat çektiği buluşmaya, İzmir iş dünyasını temsilen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler başta olmak üzere 52 farklı oda, dernek, birlik ve Organize Sanayi Bölgesinin başkan ve temsilcileri katıldı.



Yapılan toplantının açılışında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Türkiye’de iş dünyasının güvensizlik ortamı ve plansızlıkla ile ilgili büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

Bizler yönetim olarak yaptığımız planlamada vatandaşımıza, memurumuza, işçimize, emekçimize, iş dünyamızın tüm paydaşlarına nasıl daha fazla dokunur, nasıl daha güçlü iletişim kurarız, nasıl daha fazla onların sesi oluruz diye sürekli bir çalışma ve planlama içindeyiz. Toplumun tüm gruplarını aynı payda içerisinde nasıl birleştirir, ortak sorunlarımıza bulduğumuz çözümleri nasıl daha çok insanımıza aktarırız derdindeyiz. Çalışmalarımızı ona göre yürütüyor, planlı bir şekilde ilerliyoruz. Topluma güven duygusunu vererek ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de bu başarısız iktidar yüzünden en büyük sorun güven ve planlama sorunudur.

Özellikle sermaye sahipleri, iş insanları Türkiye’nin istikrar ve planlamayla ilgili sorunları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İş dünyasının önemli aktörleri olarak sizlerin sadece günümüz ekonomisindeki kötü rakamlarla ve kötü verilerle ilgili sorunlarınız yok. Sizlerin gelecekle ilgili öngörememe ve önünüzü görememe gibi ciddi sorunlarınız olduğunu da çok iyi biliyoruz. Neden bugün iş dünyasının temsilcileriyle ve sermaye sahipleriyle bir araya geldik? CHP olarak partimizin ekonomi ve iş dünyasına bakışı ile ilgili vizyonunu tüm detaylarıyla sizlere anlatmak için bir araya geldik. Ülkemizin yeni bir dönemde adaletle, objektif ve bilimsel verilerle, hem iş dünyasını hem de milletimizi rahatlatacak, ülke olarak gerçek potansiyelini gösterebilecek, ekonomik refahını da yukarılara çıkartacak bir yönetime kavuşmasının hazırlıklarını hep beraber yapmak için bugün buradayız. Davetimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye ve önerilerinizle koyacağınız katkılar için tüm başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmanın uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olduğunu dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, “Biz iktidar olacağımızı biliyoruz ve uzun süreli iktidarımız için hazırlıklarımız tamam” dedi. Atabay şunları kaydetti:

İş dünyasının içinde yer alanlarla, sizlerle iş yapmayı, işi büyütmeyi; sizlerden, yani masanın bu tarafında olanlardan, sorunları ve çözümleri çok daha iyi bilenlerle olmaktan çok mutluyum. Sizlere bugün anlatmak istediğim program, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen sene sonlarında açıkladığı çatı programı. Bizler bugün burada sizlere çözümlerimizi, ekonomiyi önce rahatlatacak sonra büyütecek programımızı anlatmak için karşınızdayız. Ama bizlerin arkasından önümüzdeki günlerde çok güçlü bir ekip gelecek. Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinden uzman ve ekonomi konusunda son derece liyakatli bir ekip gelerek sizlere partimizin iktidarında uygulayacağımız programın ekonomi ayağını ayrıntılarıyla anlatacak.

Biz iktidar olacağımızı biliyoruz ve uzun süreli iktidarda kalacağız. İktidarımızda ekonomiden eğitime, adaletten sağlığa kadar tüm önemli alanlarda hızla iyileştirmeler ve geliştirmelerle halkımızın sorunlarını anında çözeceğiz ve milletimizi rahatlatacağız. Bunun için dönemin eleştirilerini yapmak yerine biz iktidarımızda yapacaklarımızı anlatmayı tercih ediyoruz. Bugün işsizlik verileri açıklandı ve geniş tanımlı işsizlik pandemi döneminin bile üzerinde, %31,5'lerde. Sadece bu rakam bile içinde bulunulan ekonomik sıkışıklığı ve sorunları anlatmaya yetiyor.



Sanayi sektörünün zorlanması, esnafın, KOBİ'lerin zorlanması, ücretli çalışan kesimin hep birlikte zorlanıyor ve yoksullaşıyor olması yaşadığımız şeyin kriz değil adeta bir girdap olduğunu gösteriyor. Türkiye böyle bir dönemi hiç yaşamadı. Bu süreçten kurtulmak, içinden çıkmak çok başka ve kapsamlı politikalar gerektiriyor. Biz bu programda bunun çatısını kurduk. Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisimizin ekonomi, maliye ve enerjiden sorumlu başkanları ve ekipleri sorunları doğru tespit eden ve planlı, kesin çözümler üreten çalışmaları tamamladılar. Biz bu programla iş dünyasına güven, öngörülebilirlik ve planlı bir sistem sunuyoruz. Bu çalışmalara sizlerin katkılarını çok önemsiyor ve sizlerle bugün gerçekleşen buluşmayı da çok değerli buluyoruz.

BİHLUN TAMAYLIGİL: TÜRKİYE’Yİ DEMOKRATİK VE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ



İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil yaptığı konuşmada CHP iktidarında demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ülkenin yönetileceğine vurgu yaparak, “Programımızın temel ilkesi şu: Birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz ama işin sonunda sizler bizi denetleyecek ve hesap soracaksınız” dedi. Yasa yapılırken bile birlikte çalışılacağını ve aktif yurttaşlık sisteminin geçerli olacağını belirterek

“Türkiye'nin son dönemlerine baktığımızda özellikle günümüz iktidarı döneminde önemli krizler yaşadık. Ani gelişen veya bile bile içine düştüğümüz krizlerle karşı karşıya geldik. O zamanlar için beni çok mutlu eden bir anayasal değişiklik olmuştu. Yıllar önce Ekonomik ve Sosyal Konsey kuruldu, hem de anayasal bir tanımla. Bu konseyde işveren vardı, emekçi vardı, sendikalar vardı ve iktidar temsilcileri vardı. Ama kâğıt üstünde vardı, uygulama olarak bir gün bile toplanmadı. Sizlerin görüşleri, çözüm önerileri dinlenmedi. Bizim düşüncemiz burada çok farklı. Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer örgütlerle beraber yürüyeceğiz. Burada yine sizi dinleyerek, sizlerden aldıklarımızı ve kendi çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz başlıklarla birleştirerek hem muhalefetteyken yapıcı ve üretici olmak hem de yakın zamandaki iktidarımızda sizlerle beraber Türkiye'yi yönetmek amacındayız. Biz böyle bir yönetim düşünüyor, onun için de parlamenter sisteme inanıyoruz. Tek bir bakış açısı ve kararla doğruların yapılmayacağına, yapılamayacağına inanıyoruz. Yaşadığımız anayasal değişiklik sonrasında ortaya çıkan ekonomik sonuçlarda bu sistemim bugünkü anlayışla sürdürülemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Biz programımızı hazırlarken dünyaya baktık. Avrupa Birliği, Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkelerin neleri doğru yaptığına nelerin Türkiye’ye uyarlanabileceğini inceledik. Bugün de sizleri dinlemeye, sizlerin tecrübe ve önerilerinden faydalanmaya geldik. Her katkınız partimizin programı ve politikaları için çok değerli olacak” dedi.



DENİZ YÜCEL: İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞLERİ VE TECRÜBELERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ



İş dünyası buluşmasına katılan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’de İzmir’in en önemli ekonomi aktörleriyle, oda ve STK’ların kıymetli başkanları ve değerli iş insanlarımızla bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek “ Bugün bu organizasyonla bizleri bir araya getiren il başkanımıza ve genel başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin değerli görüşlerinizi ve paylaşacağınız tecrübeleri çok önemsiyoruz. Bugün daha çok sizleri dinlemek için buradayız. Katılım sağlayan tüm İzmir iş insanlarımıza teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.