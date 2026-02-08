2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, partilerinden istifa edecekleri iddialarını bizzat yalanladı.

'YOL YÜRÜMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM'

AKP’ye geçeceği iddia edilen başkanlardan biri olan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaretinden bir fotoğraf paylayarak şunları kaydetti:

“Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum.”

'YAVAŞ İLE YOLUMUZ BİR'

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda CHP'den istifasının sözkonusu olmadığını vurgulayan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise “Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında; ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum” ifadelerini kullanan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığının yılların birikimi olduğunu vurguladı.

Özer Kasap ve Satılmış Karakoç

“Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız” diyen Karakoç, “Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.

ÖZARSLAN'IN AKP'YE GEÇİŞİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Bu arada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçişine kesin gözüyle bakılırken, CHP Ankara İl Başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi. İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle son durumu değerlendirmek üzere CHP Ankara İl Başkanlığında bir araya geldi.

Kulislerde, Mesut Özarslan'ın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine yazdırdığı 12 meclis üyesinin de AKP'ye geçebileceği iddia ediliyor.