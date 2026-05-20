CHP lideri Özgür Özel ile tartışmaları kamuoyuna yansıyan, ardından CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mezut Özarslan'ın meclise sunduğu teklif, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşı CHP'lilerin 19 ret oyuyla kabul edilmedi.

Özarslan’ın evdeki hesabı, çarşıya uymadı. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen Keçiören Belediye Meclis Toplantısı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, ilçenin Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik bir madde görüşüldü. Teklif, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşılık CHP’li 19 üyenin ret oyuyla meclisten geçmedi. Özarslan, belediye meclisinden beklediği desteği alamadı.