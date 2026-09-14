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CHP'den istifa eden Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan YENİ Parti’ye geçti.

10 MECLİS ÜYESİ DE YENİ PARTİ'DE

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve 10 meclis üyesinin YENİ Parti’ye katılımı sebebiyle partinin il başkanlığı binasında tören gerçekleştirildi. Törene YENİ Parti İl Başkanı Nail Kızıl, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kızıl, "4 meclis üyemiz YENİ Parti’ye katılmıştı, bugün de 6 meclis üyemiz katıldı. Partimizdeki belediye başkanları sayısını da 8’e çıkarmış olduk” dedi.

‘YENİ PARTİ’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Erdoğan ise "Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile yolumuza devam ediyorduk. Çıkmış olduğumuz bu yolda bundan sonra YENİ Parti ile yürüme kararı aldık. Köyceğiz’imize daha iyi hizmet vermek için YENİ Parti çatısı altında hizmetimize devam edeceğiz. YENİ Parti’ye sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra Erdoğan’ın parti rozetini İl Başkanı Kızıl taktı. Erdoğan ile beraber YENİ Parti’ye katılan 10 meclis üyesine de rozetleri takıldı.

Öte yandan Köyceğiz Belediye Meclisi’ndeki CHP’li 11 üyeden 10’u YENİ Parti’ye katılırken, Cenap Menteşeoğlu CHP’de kaldı.