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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Parti içerisindeki tartışmalar ise sürüyor.

‘YÜRÜYÜŞ OLMAYACAK’

Halk TV canlı yayınında yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Yeni partinin adı ne olacak?" sorusuna “Yürüyüş olmayacak’ yanıtını verdi.

Bülbül, “Biz seçilmiş genel başkanımız ve genel merkezimizin vermiş olduğu her türlü karara uyarız. Şu anda mutlak butlanla gelmiş CHP genel merkezinde tarih olarak mart ayından bahsediliyor. Düşünün eylül ayında kurultay sürecine başlayacaklarmış, daha kurultay takvimi de belli değil. Yani ipe un serecekler, kurultaya gitmeyecekler. Ne yapacaklar, ihraçlar devam edecekler” dedi.

MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Bülbül, tüzüğün 48. maddesine göre gerekli imzaların teslim edilmesinin ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiğini ifade ederek, 29 Haziran Pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

CHP'li Süleyman Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Tüzüğün 48. maddesi açık, imzalar verildikten 45 gün içinde olağanüstü kongre yapılır deniyor. Bu açık ve net. Biz pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracağız, çağrı heyeti isteyeceğiz. Bu çağrı heyeti, imzaları genel merkezden isteyecek ve kongre konusunda karar verecek."