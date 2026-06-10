Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini partiden ihraç için düğmeye bastı. 9 vekilin ihracı talep edildi.

İşte ihracı istenen 9 vekil:

Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili

Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili

Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili

Burhanettin Bulut -Adana Milletvekili

İhracı istenen vekiller alınan karara sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

İşte vekillerin sosyal medya paylaşımları:

‘MİLLETVEKİLLERİNİ MYK KARARI İLE DİSİPLİNE VEREMEZSİNİZ’

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bizi partiden atacaklarmış.

Ah, ahhh...

Ne cehalet yahu.

Biz TBMM üyesiyiz.

Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz.

Parti Meclisi kararı gerekir."

‘BUTLANCILARIN ALDIĞI BU KARAR BENİM İÇİN ONURDUR’

Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK'lananlar, Sarayın aklına "devlet aklı" diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez'den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız."

‘CHP'NİN ÖZ EVLATLARIYIZ’

CHP'li Gökhan Günaydın kararı katıldığı bir yayında öğrendi. Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarıyız, ben CHP'de her zaman ahlaktan, hukuktan yana görev yaptım. Akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım, Allah akıl fikir versin!"

‘YAZIK SİZE’

CHP'li vekil Ensar Aytekin sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!"