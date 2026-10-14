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Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’yi hedef alan sert açıklamalarından sadece dört gün sonra kanala polis baskını düzenlenerek kayyum atanması kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Operasyona yönelik tepkiler sürerken, eleştirilerin odağındaki CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KILIÇDAROĞLU KADAR BAŞLARINA TAŞ DÜŞSÜN"

Sürece ilişkin OdaTV’ye konuşan CHP'li Kaya, Kılıçdaroğlu’nun daha önceki sözleri üzerinden yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Kaya, "Kemal Kılıçdaroğlu kadar başlarına taş düşsün. Bugüne kadar bizim hiçbir açıklamamıza yer vermediler ancak buna rağmen basının susturulmasını doğru bulmayız" ifadelerini kullandı.

"CEZALANDIRILMASI GEREKEN KURUM DEĞİL, ŞAHISTIR"

Kanalın bütünüyle hedef alınmasına karşı çıkan Kaya, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkındaki hukuki sürecin doğrudan şahsı bağlaması gerektiğini savundu. Kaya, durumu "Aranan kişi yurt dışında; bulsunlar sahibini, ona ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kurumun kapısına kilit vurmak bu değil" sözleriyle değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kayyum kararının ardından gözler Kılıçdaroğlu’nun 9 Ekim'de KRT TV'de yaptığı açıklamalara çevrildi. Kılıçdaroğlu ilgili yayında, kanal sahibi Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmemesini eleştirmiş, Halk TV'yi "24 saat yalan haber yapmakla" suçlayarak kurumu RTÜK'e şikayet ettiklerini belirtmişti.