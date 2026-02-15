CHP Bursa İl Başkanlığı, artan hayat pahalılığı ve gelir yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla kentte 17 ilçede eş zamanlı protesto gerçekleştirdi. “Geçinemiyorsan korna çal” sloganıyla yapılan eylemde partililer, işlek caddelerde pankart açarak sürücülerden destek istedi.
Kent genelinde düzenlenen eylem sırasında çok sayıda vatandaş araçlarıyla korna çalarak ve alkışlarla protestoya katıldı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını savunarak vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.
Eyleme katılan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de farklı ilçelerde vatandaşların yoğun destek verdiğini belirterek, ekonomik sorunlara çözüm çağrısında bulundu.
Partililer, ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve gelir seviyelerinin artırılması talebiyle benzer etkinliklerin sürebileceğini ifade etti.