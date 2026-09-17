Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borsadaki gelişmeler üzerinden sorular yöneltti.

Paylaşımların arka planında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketleri ve bazı fonlardaki hızlı büyümelere ilişkin açıklamaları yer aldı. Kılıçdaroğlu, bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasını gündeme getirirken, bu süreçten kimlerin kazanç sağladığının ve yatırımcıların ne kadar risk altında olduğunun açıklanmasını istedi.

“ARKASINDAKİ SİYASİ VE BÜROKRATİK GÜCÜ ORTAYA ÇIKARACAK MISINIZ?”

CHP, söz konusu iddialar üzerinden Erdoğan'a, “Yedili borsa çetesi” olarak nitelendirdiği yapının ve “vurgun yapan çetelerin” arkasındaki bürokratik ve siyasi gücün ortaya çıkarılıp çıkarılmayacağını sordu. “Çete” ve “vurgun” nitelemeleri CHP'nin iddialarını yansıtıyor.

Parti ayrıca iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) devreye sokulması çağrısında bulundu.

CHP'nin Erdoğan'a yönelttiği ikinci soru ise şöyle oldu:

“Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) derhal harekete geçirecek misiniz?”