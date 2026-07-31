Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve "Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar" mesajını taşıyan özel video klibi, sadece görsel anlatımıyla değil, Türk siyasi hayatındaki kırılmalara ve parti içi dengelere yaptığı atıflarla da geniş tartışma yarattı.

'BAZI DEĞERLER, ZAMAN DEĞİŞSE DE YOLUNU KAYBETMEZ'

Videoda, Türkiye'nin siyasi tarihinde yaşanan değişimlere ve partinin tarihsel birikimine vurgu yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi ömürlük sandı kendi yolunu. Kimi tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı. İsimler değişir, dönemler değişir, rüzgarın yönü değişir. Ama bazı değerler vardır. Zaman değişse de yolunu kaybetmez. Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur. Bir asırlık çınarlar günü birlik heyecanlarla değil yüz yıllık mücadeleyle ayakta kalır. Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır."