En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL, asgari ücretin 28.075,50 TL olduğu ülkemizde vatandaşlar geçinemedikleri için isyanda. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Videoda yer alan görüntülerde, emeklilerin market alışverişlerinde bütçelerini dengelemek için çaba harcadığı, fatura ve kira ödemekte zorlandığı, hatta geçinebilmek için ileri yaşlarında ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldıkları vurgulandı.

"Emeklilik, yeniden çalışmaya mahkum olmak değildir" mesajının ön plana çıktığı videoda, yıllarca prim ödeyen emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarından uzak olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "EMEKLİ SOFRASI" TEPKİSİ

Videoda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise emeklilerin içinde bulunduğu durumu sert bir dille eleştirdi. Hayatının büyük bir kısmını ülkenin kalkınması için çalışarak geçiren vatandaşların, hayatlarının sonbaharında geçim derdine düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen böyle gitmez" ifadelerini kullandı.